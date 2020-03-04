كرة سلة - نادين سلعاوي لاعبة العام بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

نادين السلعاوي

واصلت نادين سلعاوي المحترفة المصرية بدوري الجامعات الأمريكي تألقها في عامها الأخير بجامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG، بحصولها على لاعبة العام بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات.

نجحت الجامعة المنتمية إليها نادين سلعاوي في الفوز بلقب القسم الجنوبي للتأهل إلى نهائيات دوري الجامعات الأمريكي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لدوري الجامعات الأمريكي حصول نادين سلعاوي على لقب لاعبة العام بجانب اختيارها في التشكيل المثالي.

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وسجلت نادين سلعاوي 493 نقطة هذا الموسم لتفوز بأكثر مسجلة للنقاط وأفضل لاعبة هذا العام في جامعتها.

وكانت نادين قد دخلت التاريخ كأكثر مسجلة للنقاط في جامعتها كأول لاعبة تصل إلى 2000 نقطة منذ انضمامها.

كما حققت نادين رقما قياسيا بتسجيل 196 ثلاثية في مسيرتها مع جامعتها كأعلى من سجلت في تاريخ الجامعة.

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كرة سلة نادين سلعاوي دوري الجامعات الأمريكي
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