كوبا ليبرتادوريس - رامون دياز يعود بعد 12 عاما وريمونتادا فيريرا تنصره على كريسبو

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 19:18

كتب : إسلام أحمد

كوبا ليبرتادوريس

عاد رامون دياز المدير الفني لـ ليبرتاد الباراجوياني للمشاركة في كوبا ليبرتادوريس بعد غياب دام 12 عاما، ونجح جوسفالدو فيريرا بفضل تبديلاته في قلب تأخره وقيادة سانتوس للفوز في الجولة الافتتاحية من المسابقة القارية.

رامون دياز مدرب الهلال السعودي وبيراميدز السابق، عاد للتدريب مجددا في كوبا ليبرتادوريس، إذ تعود مشاركته الأخيرة كمدرب في المسابقة مع سان لورينزو في 2008.

مدرب ريفر بليت الأسبق نجح في قيادة ليبرتاد الباراجوياني للفوز خارج القواعد على إندبندينتي ميديلين الكولومبي بنتيجة 2-1.

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الفوز تحقق بفضل ثنائية الشوط الأول من توقيع المدافع الكولومبي دانيل بوكانيجرا والباراجوياني أوسكار كاردوزو قائد بنفيكا الأسبق في الدقيقتين 3 و28.

كاردوزو صار هداف ليبرتاد عبر تاريخه في البطولة برصيد 10 أهداف.

فوز قاد ليبرتاد لتصدر ترتيب المجموعة الثامنة بعد تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام كاراكاس الفنزويلي بنتيجة 1-1.

الأزرق والذهبي خاض المباراة ويبدو أن اللاعبين ظهر تركيزهم على مواجهة الجولة الأخيرة بالدوري الأرجنتيني من أجل صراع الظفر باللقب على حساب الغريم ريفر بليت متصدر المسابقة بفارق جولة واحدة.

وفي المجموعة السابعة قادت تغييرات المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا لفوز سانتوس على ديفنسيا خوسيتسيا الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

وحسمت خبرات فيريرا مدرب الزمالك الأسبق بفضل تغييراته التي قلبت النتيجة في أول ظهور له ببطولة كوبا ليبرتادوريس أمام هيرنان كريسبو مدرب الفريق الأرجنتيني في مشاركته الأولى قاريا.

خوان رودريجيز تقدم للفريق الأرجنتيني من صناعة نيري كاردوزو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أجرى فيريرا تغييرين بنزول جوبسون وكايو جورج في الدقيقتين 58 و69، وكلاهما سجل على الترتيب في الدقيقتين 72 و86.

فوز أزاح كاهل النتائج السلبية الأخيرة من فيريرا بعدما فشل سانتوس البرازيلي في الفوز بآخر 3 مباريات في مسابقة ولاية باوليستا.

وسقط دييجو فورلان المدير الفني لـ بينارول في فخ الهزيمة أمام أتليتكو باراناينسي البرازيلي بهدف نظيف خارج القواعد.

وفي بورتو أليجري على ملعب خوزيه بيرينيو نجح إنترناسيونال البرازيلي في الفوز على يونفرسيداد كاتوليكا التشيلي بنتيجة 3-0.

البيروفي المخضرم باولو جيريرو سجل ثنائية في الدقيقتين 62 و67، الأول من ركلة حرة مباشرة والثاني من انفراد.

وسجل ماركو جليريمي الهدف الثالث بعد عدة تمريرات من لاعبي الفريق الأحمر في الدقيقة 71 من عرضية جيريرو.

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كوبا ليبرتادوريس رامون دياز جوسفالدو فيريرا
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