مران الأهلي - التركيز على الخطط الفنية ومحاضرة لـ فايلر مع اللاعبين

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 19:26

كتب : حسام نور الدين

تدريبات الأهلي

ركز ريني فايلر المدير الفني للأهلي على تنفيذ بعض الخطط الفنية خلال مران الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الثالث في جنوب إفريقيا على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل.

واشتمل مران الأهلي على فقرة بدنية وركز فايلر على تدريبات الكرة بشكل كبير، وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن: جاهزية كل لاعبي الفريق في جنوب إفريقيا لـ صن داونز.. ومعلول يتدرب الأربعاء موسيماني: إحراز هدفين في الأهلي؟ سجلنا 11 في مباراة واحدة اتحاد الكرة في بيان رسمي: لجنة الاستئناف تنظر تظلمي الأهلي والزمالك

وعقد فايلر محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الجوانب المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد.

طالع أيضا

هل يستكمل الدوري الإيطالي بدون جمهور؟

الترجي يطرح تذاكر مباراة الزمالك

طالع قائمة الترجي أمام الزمالك

كورونا يؤجل مباراة نابولي وإنتر

أسوأ مسيرة خارج الأرض لليفربول في عهد كلوب

لاعبو الأهلي جاهزون جميعا لصن داونز

الأهلي صن داونز دوري أبطال إفريقيا فايلر
نرشح لكم
أخر الأخبار
آل الشيخ يفسر سبب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية "الجمعية العمومية قريبة" 22 دقيقة | إفريقيا
رسميا - الدوري الإيطالي بدون جماهير حتى 3 أبريل بسبب فيروس كورونا 25 دقيقة | أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو يجاور جيسوس وغياب دي بروين أمام شيفليد وينزداي 38 دقيقة | أوروبا
تقرير تونسي: إيقافات بالجملة على الترجي قبل لقاء الزمالك 40 دقيقة | إفريقيا
رسميا - بسبب فيروس كورونا.. تأجيل السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد 42 دقيقة | رياضات أخرى
من دعوة لحصد اللقب.. السنغال تفوز بـ كأس العرب 2020 تحت 20 عاما ساعة | الوطن العربي
عبد الله بكري: لم أوقع لـ الأهلي.. التواصل حدث مرتين فقط ساعة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نركز على علاج أخطائنا.. هدفنا بداية قوية في الدور الثاني بالدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي 4 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي
قد ينال إعجابك