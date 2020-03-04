مران الأهلي - التركيز على الخطط الفنية ومحاضرة لـ فايلر مع اللاعبين

ركز ريني فايلر المدير الفني للأهلي على تنفيذ بعض الخطط الفنية خلال مران الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الثالث في جنوب إفريقيا على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل.

واشتمل مران الأهلي على فقرة بدنية وركز فايلر على تدريبات الكرة بشكل كبير، وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وعقد فايلر محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الجوانب المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد.

طالع أيضا

هل يستكمل الدوري الإيطالي بدون جمهور؟

الترجي يطرح تذاكر مباراة الزمالك

طالع قائمة الترجي أمام الزمالك

كورونا يؤجل مباراة نابولي وإنتر

أسوأ مسيرة خارج الأرض لليفربول في عهد كلوب

لاعبو الأهلي جاهزون جميعا لصن داونز