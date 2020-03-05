جمال الغندور: مصر أبرمت صفقة غير مسبوقة لتطبيق VAR.. وجريشة يعود للدوري

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري تم بعد صفقة "غير مسبوقة"

وصرح الحكم الدولي السابق عبر قناة أون تايم سبورتس "أبرمنا في مصر صفقة لم تحدث في العالم منذ البدء التفكير بتقنية الفيديو، لقد حصل على الرخصة الدولية 52 حكما موزعين إلى ساحة وحكم فيديو وحكم فيديو مساعد، هذا العدد بهذا الوقت القياسي غير مسبوق".

وأشار "لم يكن لدينا سوى جهاد جريشة ومحمود البنا وأمين عمر، و(محمود) أبو الرجال الذين حصلوا على رخصة الفيديو من قبل، وسأتواجد في الملعب خلال مباراة إنبي وطلائع الجيش يوم الخميس لمتابعة الأمر بنفسي".

في سياق آخر، أشار جمال الغندور "أزمة جهاد جريشة انتهت بالتحقيق معه، وسيعود لإدارة المباريات في الدوري. لسنا ضد أحد أو مصلحة أحد، لقد أدار (جهاد) مباريات بالدور الأول ثم أصيب وابتعد لفترة بسبب الإصابة، وسافر إلى السعودية ليكون حكما للفيديو بالدوري السعودي".

وأوضح "لقد أصيب جريشة خلال مباراة بالدوري وتحامل على نفسه وأكملها مصابا، لم تكن مدة إيقاف بل إصابة".

وبسؤاله عن إمكانية الاستمرار في منصبه لنهاية الموسم، رد جمال الغندور "لا أعلم، أنا مستمر، هذه مسؤولية، لا توجد أزمة بيني وبين اتحاد الكرة، وأتعامل مع الجميع بشفافية ووضوح".

واستعرض الغندور إحصائية للاستدلال بها على رأيه بأن مستوى التحكيم هذا الموسم تحسن، مشيرا "لقد أقيمت 150 مباراة بـ17 جولة في الدور الأول، سجل خلالها 343 هدفا منهم 341 هدفا صحيحا، و70 ركلة جزاء منهم 60 صحيحة، تم تعيين 42 حكما. الدوليون أداروا 43 مباراة فقط أي بمعدل الثلث، وظهر 6 حكام لأول مرة في الدوري الممتاز".

ومباراة إنبي ضد طلائع الجيش هي الأولى في تاريخ الدوري المصري التي سيستعين فيها الحكام بالفيديو لاتخاذ قرارات صحيحة.

طالع أيضا

توتنام يودع كأس الاتحاد

ليستر ضد تشيلسي في ربع نهائي كأس الاتحاد

مواعيد مباريات الخميس

كوكا يسجل في خسارة أولمبياكوس

عقوبات قاسية من كاف على الترجي

ماذا جاء في تقرير حكم مباراة الزمالك والترجي