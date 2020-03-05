مواعيد مباريات الخميس 5-3-2020 والقنوات الناقلة – عودة الدوري المصري بتواجد الـVAR

الخميس، 05 مارس 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

يبدأ الدور الثاني من الدوري المصري اليوم. طلائع الجيش يواجه إنبي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس حول العالم، والقنوات الناقلة.

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طلائع الجيش يواجه إنبي الساعة الخامسة مساء. مباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس. المباراة ستشهد أيضا تواجد تقنية الفيديو لأول مرة في الدوري المصري.

مانشستر يونايتد يستضيف دربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي الساعة العاشرة إلا ربع مساء. مباراة يعود فيها وأين روني لمواجهة مانشستر يونايتد، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.

وأخيرا، يلتقي غرناطة مع أتليتك بلباو الساعة العاشرة مساء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. مباراة منقولة عبر قناة السعودية الرياضية 2.

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