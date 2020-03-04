وزير الرياضة التونسي يوضح: لم نمنع جماهير مصر والمغرب من القدوم.. هذا ما حدث

قال أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسي إنه لا صحة لما تردد عن منع وزارة الصحة الجماهير المصرية والمغربية من القدوم إلى تونس.

ويستضيف الترجي منافسه الزمالك، أما النجم الساحلي فيواجه نظيره الوداد المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقال وزير الرياضة التونسي لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" موضحا: "وزارة الصحة خيرتنا أن نقيم المباريات بدون جماهير لكن ليس قرارا".

وأضاف "لا يوجد أي قرار بمنع حضور الجماهير الزائرة لتونس أو منع الجماهير المحلية، كل الجمهور المصري والمغربي ليس من حقها الحضور فقط بل هم مُرحب بهم".

وشدد "لا يوجد إجراءات غير معتادة فعلى حد علمي كورونا غير منتشر بقوة في مصر والمغرب حتى الآن".

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