محسن ياجور: فخور بالاقتراب من رقم الخطيب.. وتفاوضت مع الأهلي والزمالك

تحدث محسن ياجور مهاجم نهضة بركان المغربي عن اقترابه من رقم محمود الخطيب في ترتيب هدافي البطولات الإفريقية.

ياجور البالغ 34 عاما سجل ثنائية في شباك المصري بمباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية ورفع رصيده إلى 34 هدفا في ترتيب هدافي البطولات الإفريقية.

وصار ياجور على بُعد 3 أهداف من معادلة رقم محمود الخطيب أسطورة الأهلي ورئيسه الحالي.

ياجور قال عبر برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس 2: "شرف لي أن اقترب من رقم الخطيب فهو نجم من النجوم السابقين للكرة المصرية".

وتابع "شعوري كأي لاعب أسعى لتحقيق رقم كبير وهو رقم تاريخي وفخر لي ولكل مغربي من أجل تسجيل مزيد من الأهداف".

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وعن إمكانية اللعب للأهلي والزمالك "كنت قريبا من الأهلي في 2016 بشكل كبير وبعض التفاصيل منعت التعاقد".

وأضاف "وفي 2018 من الزمالك لكن في الأخير انتقلت إلى الخور القطري، وشرف كبير لي فهي من أكبر الأندية الإفريقية وكلاهما يمتلك تاريخيا كبيرا في الكرة الإفريقية".

وعن إمكانية الانضمام لأحد القطبين مستقبلا "لو حصلت على عرض، أي لاعب إفريقي أو عربي يتمنى الانتقال لهم".

وسبق لياجور أن ارتدى قمصان أندية الوداد والرجاء المغرب التطواني المغربي.

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