رسميا – الدوري المغربي بدون جمهور بسبب كورونا

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استكمال بطولة الدوري المغربي بدون حضور جماهيري.

وكشف الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان رسمي، خوض كل مباريات المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون حضور جماهيري، بداية من اليوم الأربعاء، والموافق 4 مارس 2020.

ويأتي قرار الاتحاد المغربي حسب البيان، لتفادي تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ولم يحدد بيان الجامعة الملكية المغربية، موقف حضور الجماهير من المباريات القارية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكان المصري قد تعادل مع نهضة بركان بهدفين لكل فريق في السويس.

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