رسميا – الدوري المغربي بدون جمهور بسبب كورونا

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 22:21

كتب : FilGoal

شعار الجماعة الملكية المغربية لكرة القدم

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استكمال بطولة الدوري المغربي بدون حضور جماهيري.

وكشف الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان رسمي، خوض كل مباريات المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون حضور جماهيري، بداية من اليوم الأربعاء، والموافق 4 مارس 2020.

ويأتي قرار الاتحاد المغربي حسب البيان، لتفادي تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أخبار متعلقة
تقرير: كورونا تُقصي 3 دول من بطولة العام للجودو في المغرب تقرير مغربي: سكرتير كاف يفكر جديا في الاستقالة.. الساعات المقبلة "قد تحمل مفاجآت" الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتلق إخطارا بشأن إيقاف النشاط الرياضي في المغرب العشري: نثق في تدابير مصر والمغرب حول كورونا.. وسنتواصل مع السفير

ولم يحدد بيان الجامعة الملكية المغربية، موقف حضور الجماهير من المباريات القارية.

Image

ويستعد النادي المصري لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكان المصري قد تعادل مع نهضة بركان بهدفين لكل فريق في السويس.

طالع أيضا

عبد الله بكري: لم أوقع لـ الأهلي

الصحة التونسية تصدر قرارا بشأن حضور مباراة الزمالك والترجي

نادين سلعاوي لاعبة العام بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي

مران الأهلي - التركيز على الخطط الفنية ومحاضرة لـ فايلر مع اللاعبين

كوبا ليبرتادوريس - عودة رامون دياز وريمونتادا جوسفالدو فيريرا

نهضة بركان المصري كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هاتريك مبابي يقود سان جيرمان لاكتساح ليون والصعود لنهائي كأس فرنسا ساعة | أوروبا
وداعا مورينيو.. نورويتش يقصي توتنام من كأس إنجلترا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي - ليستر ضد تشيلسي ونورويتش في طريق مانشستر يونايتد 2 ساعة | أوروبا
إلى النهائي التاريخي.. سوسيداد يُنهي مغامرة ميرانديس الشجاع 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الخميس 5-3-2020 والقنوات الناقلة – عودة الدوري المصري بتواجد الـVAR 2 ساعة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: مصير حضور مباراة نهضة بركان الجماهيري ما زال مجهولا 2 ساعة | إفريقيا
كوكا يسجل في خسارة أولمبياكوس أمام ريمونتادا باوك في كأس اليونان 2 ساعة | المحترفون
وزير الرياضة التونسي يوضح: لم نمنع جماهير مصر والمغرب من القدوم.. هذا ما حدث 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته
قد ينال إعجابك