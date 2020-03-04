كلوب: لا تسألوني عن فيروس كورونا

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 22:04

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش - كلوب

تعجب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من الأسئلة التي وجهها له الصحفيين بشأن رأيه عن فيروس كورونا.

وعقب الخسارة من تشيلسي في كأس إنجلترا سئل كلوب عن رأيه وموقف ناديه من انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ورد كلوب: "لا أعلم لماذا يتم البحث عن رأيي بشأن فيروس كورونا".

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وأضاف في تصريحات نقلتها قناة سكاي سبورتس "ما لا يعجبني هو أن هذا الأمر خطير للغاية، ولكني مدرب كرة قدم ورأيي في مثل هذه الأحداث ليس له أهمية".

وأكمل "ليس من المهم ما يقولوه الأشخاص المشهورين، علينا أن نهتم بسماع تصريحات المختصين في هذه الأمور وليس من أشخاص ليس لهم علم مثلي".

وواصل "سيتحدث الأشخاص ذو المعرفة عن هذا الأمر بشكل أفضل مني وبالطريقة الصحيحة".

وأتم تصريحاته "السياسة وفيروس كورونا، لماذا أتحدث عنهم؟ أنا أرتدي ملابس كرة القدم".

وانتشرت عدة تقارير تشير إلى احتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي في حالة انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر في إنجلترا.

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