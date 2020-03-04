سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تخاطب أنديتها لتوجيه النصائح بسبب انتشار فيروس كورونا

أرسلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خطابا إلى الـ٢٠ ناديا الذين ينافسون في الدوري، لتوجيه النصح حول آخر مستحدثات خطة احتواء انتشار فيروس كورونا. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال التقرير إن مسؤولي الرابطة يتابعون مع المسؤولين في الحكومة البريطانية والخبراء بشكل يومي من أجل توفير أحدث النصائح والإرشادات للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت "سكاي" إلى أن مواعيد انطلاق المباريات مازالت كما هي لم تتأثر رغم اكتشاف حالات مصابة بالفيروس في المملكة.

وترغب الأندية في التفكير في ضمانات لاستمرار الموسم إذا ما قررت الحكومة حظر التجمعات الكبيرة في المملكة البريطانية، ما يعني أن المباريات ستلعب مباشرة بدون جماهير.

حتى الآن، أوضحت الرابطة أن الأمور ستسير بشكلها الطبيعي، لكنها نصحت المسؤولين في الأندية برفع معدلات العناية والنظافة الشخصية خاصة في المدرجات وأرضيات التدريب لحماية الجماهير واللاعبين والأطقم الفنية.

وطلبت الرابطة منع الزوار غير الضروريين والتقليل قدر الإمكان من الاجتماعات المباشرة.

ومثل عدد من الأندية، قرر نادي برايتون أن يطبق عددا من القواعد الجديد يوم الثلاثاء، منها رفض التقاط اللاعبين لصور مع الجماهير وكذلك توقيع الأوتوغرافات عقب المباراة وفي الملعب، بجانب حظر الالتحام البدني والتواصل والمصافحة والأحضان، وكذلك حظر زيارة الضيوف غير الضروريين للملعب ومركز التدريب وشجع على استخدام تطبيق "سكايب" للمحادثات.

وكانت صحيفة "تيليجراف" قد قالت في وقت سابق إن رابطة الدوري الإنجليزي اتفقت مع الاتحاد الإنجليزي على استمرار مسابقة الدوري بدون جماهير عوضا عن إلغائها إن قررت الحكومة حظر التجمعات. (طالع التفاصيل)

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