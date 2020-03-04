رسميا - الترجي يعلن طرح تذاكر مباراته أمام الزمالك

أعلن نادي الترجي التونسي يوم الأربعاء طرح تذاكر مباراته ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا يوم الخميس، بعدما قالت تقارير صحفية إن المواجهة قد يغيب عنها الجمهور خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ونشر الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانا قال فيه: "تنطلق الخميس عملية بيع تذاكر مباراة الترجي ضد الزمالك، وذلك من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء".

وواصل "وذلك عبر منافذ الملعب الأولمبي بالمنزه وفي حالة توفر التذاكر فعملية البيع ستتواصل يوم الجمعة بداية من التاسعة صباحا".

وأتم البيان: "عملية بيع التذاكر عبر الانترنت متوفرة بداية من الرابعة ظهر الأربعاء عبر الموقع المخصص".

وكانت إذاعة موازييك التونسية قد نشرت تقريرا في وقت سابق، أوضحت من خلاله أن وزارة الصحة المحلية أوصت بعدم حضور الجماهير لمواجهة الترجي ضد الزمالك يوم الجمعة في رادس.

وكتبت الإذاعة أن الوزارة نصحت بذلك خلال ندوة علمية حضرها صحفيون عُقدت يوم الأربعاء، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق يوم الأربعاء، أن هناك نية لتأجيل طرح التذاكر حتى يوم الخميس. (طالع التفاصيل)

فيما صرح محمد واصف جليل نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم على أنه لا يوجد أي قرار بمنع الجماهير من حضور مواجهة الترجي والزمالك. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة ٣-١ في مباراة الذهاب ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، ويقام لقاء الإياب الجمعة.

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