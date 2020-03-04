قائمة الترجي – عودة بدران والخنيسي ضد الزمالك.. وغياب شتي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 15:23

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القائمة شهدت عودة المدافع عبد القادر بدران، وكذلك المهاجم طه ياسين الخنيسي، بعد أن تعرضا لإصابات في الفترة الأخيرة.

وغاب عن القائمة الظهير الأيسر المصاب إلياس شتي.

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وأتت القائمة كالتالي..

حراسة المرمى: معز بن شريفية – رامي جريدي

الدفاع: محمد أمين توغاي – شمس الدين الذوادي – محمد علي اليعقوبي – خليل شمام – سامح الدربالي – إيهاب المباركي – حسين الربيع – عبد القادر بدران

الوسط: كوامي بونسو – بلال بن ساحة – فوسيني كوليبالي – عبد الرؤوف بن غيث – فادي بن شوق – محمد أمين المسكيني – محمد علي بن حمودة

الهجوم: إبراهيما واتارا – حمدو الهوني – ماهر بن صغير – عبد القادر مزيان - طه ياسين الخنيسي

ويستضيف الترجي فريق الزمالك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا وعليه بالفوز بعدما خسر ذهابا في القاهرة بنتيجة 3-1.

والترجي، بطل النسختين الماضيتين من دوري الأبطال، يأمل مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب حين يستضيف الفارس الأبيض بطل السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

وتقابل الناديان مرتين في آخر 3 أسابيع، تفوق الزمالك في المرتين بنتيجة 3-1، الأولى في السوبر الإفريقي بالدوحة والثانية في القاهرة.

والفائز من مواجهة الزمالك والترجي يواجه في الدور نصف النهائي مازيمبي الكونغولي أو الرجاء المغربي.

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