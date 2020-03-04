وزير الرياضة الإيطالي: اتجاه لاستكمال الدوري بدون جماهير

واتخذ محافظ إقليم كامبانيا قرارا صباح اليوم الأربعاء بتأجيل المباراة التي كان من المفترض أن تقام على ملعب سان باولو معقل نابولي غدا.

وكانت المباراة الثانية في نصف النهائي بين يوفنتوس وميلان والمقرر لها اليوم صدر قرارا بتأجيلها.

وأعلنت الحكومة الإيطالية عن إصابة 2263 حالة حتى الآن ووفاة 79 منهم بزيادة قدرها 27 شخصا في يومين تقريبا.

ويدرس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اقتراحا حكوميا بتجنب التجمعات وأي أحداث بما فيها النشاط الرياضي لمدة 30 يوما.

كما طالب جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون بلعب مباراته ضد يوفنتوس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أرض محايدة، بعد إصابة 4 لاعبين من فريق الرديف في يوفنتوس بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قام بتأجيل مواجهة إنتر ويوفنتوس التي كان مقررا لها اليوم الأحد الماضي في الدوري بسبب الخوف من فيروس كورونا رغم إتخاذ قرار سابق بخوضها دون حضور جماهيري.

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