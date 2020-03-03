تيليجراف: الدوري الإنجليزي قد يُلعب بدون جماهير عوضا عن إلغائه

تناقشت رابطة الدوري الإنجليزي مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كل السيناريوهات المحتملة لموسم الدوري الحالي، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إن الطرفين قد اتفاق على أنه في أسوأ الأحوال سيتم لعب الدوري بدون جماهير إن انتشر فيروس كورونا.

وتمت مناقشة خطط الاحتواء بواسطة المسؤولين خلال الأسبوع الماضي في حالة إذا ما قررت الحكومة البريطانية إنهاء أي تجمعات كبيرة، مثلما حدث الأمر في سويسرا وفرنسا.

وصرح مصدر تواجد في المفاوضات قائلا: "رابطة الدوري الإنجليزي تفضل أن تلعب المباريات بمدرجات خاوية إن كان ذلك سيسمح باكتمال الموسم".

وفي حالة إذا ما قررت الحكومة حظر التجمعات في مدة أقل من أسبوعين، سيتم تأجيل المباريات بكل تأكيد، لكن إن كانت المدة بعد شهر أو أكثر، سيتم التفكير في خيار اللعب بدون جماهير.

وسيتم رسم خطة مفصلة للمسابقة في حين أن رابطة الدوري الإنجليزي قالت خلال الاجتماع إنها تمتلك تصورا مختصرا لها.

وكانت صحيفة "تيليجراف" قد نشرت تقريرا في وقت سابق قالت فيه إنه قد يتم مناقشة خيار إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي خوفا من انتشار فيروس كورونا، ما تسبب في تخوف لدى جماهير ليفربول من أن ذلك قد يحرمهم من لقب الدوري الإنجليزي الذي كان سيتوج به النادي لأول مرة منذ 1990.

واقترب ليفربول من حسم لقب الدوري خلال الموسم الجاري، إذ يحتاج لـ12 نقطة من أجل حصد اللقب من أصل 10 مباريات متبقية.

وأثر فيروس كورونا على أكثر من دولة أوروبية وآسيوية فيما يخص نشاط كرة القدم، إذ تم تأجيل 5 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع من ضمنها قمة الجولة بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قال في وقت سابق إن التوقف الدولي في الشهر الجاري قد يتأجل بسبب انتشار الفيروس.

كما تسبب الفيروس في تأجيل المسابقات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وغيرها، بجانب مباريات دوري أبطال آسيا.

ورصدت في إنجلترا حتى الآن 51 حالة إصابة الفيروس، وتستعد الحكومة البريطانية لتطبيق خطة الطوارئ لاحتواء الفيروس.

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