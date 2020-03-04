دولي في الدرجة الثانية - منتخب سيراليون يستدعي لاعب بيلا

استدعى منتخب سيراليون اللاعب عبد الصمد مانا لينضم إلى معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة نيجيريا مرتين في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وقال مينا وديع المسؤول الإعلامي لنادي بيلا في تصريحات صحفية:"الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل لنا فاكسا يفيد باستدعاء اللاعب لمنتخب بلده. نقف معه رغم ارتباطنا بمباريات الدوري. ربما تابعه مسؤولون خلال مباراتنا ضد وادي دجلة في كأس مصر".

وأعرب مانا عن سعادته بالاستدعاء قائلا في تصريحات صحفية:"لأول مرة بعد 6 مواسم لي في مصر تلقى استدعاء للمنتخب".

وتحتل سيراليون المركز الأخير في المجموعة 12 للتصفيات بعد التعادل أمام ليسوتو والخسارة أمام بنين.

ويعاني بيلا في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية إذ يحتل المركز الأخير ورصيده 5 نقاط بعد التعادل في 5 مباريات والخسارة في 11.

ويستضيف بيلا فريق المنصورة يوم الثلاثاء في الجولة 17 للبطولة.

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