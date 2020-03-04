كلوب: سنعود لمستوانا المعهود قريبا

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 15:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تشيلسي - ليفربول

لا يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه يحتاج لوقت طويل حتى يعود لمستواه المعهود، وذلك بعدما تلقى 3 خسائر في آخر 4 مباريات.

تشيلسي أقصى ليفربول من مرحلة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مكبدا الريدز الخسارة الثانية على التوالي لأول مرة منذ 7 يناير 2019 والهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات.

وقال كلوب عن عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة في المباريات الثلاث الأخيرة: "حسنًا، الأرقام واضحة وتتحدث عن نفسها. بالطبع يكون الحديث أسهل عندما نحقق الفوز مقارنة بأوقات الخسارة".

أخبار متعلقة
كلوب يدافع عن فابينيو ومينامينو وشباب ليفربول تيليجراف: كين يفكر في الرحيل عن توتنام إن لم يتأهل الفريق لدوري الأبطال كلوب بعد 3 هزائم: لست قلقا

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بالطبع نحن لا نريد أن نستقبل أهدافًا عديدة ونتمنى أن نسجل أكبر عدد من الأهداف، ولكني لا أرى الطريق إلى العودة لمستوانا المعهود طويلًا، فالأمر برمته يتوقف على تفاصيل صغيرة، ولكنها تصنع الفارق بكل تأكيد".

وأكمل المدرب الألماني "نحن فريق قوي، ولطالما أظهر اللاعبون ردة فعل رائعة بعد الهزائم، لذلك يتحتم علينا إظهار ردة فعل قوية الآن".

ليفربول لديه مهمة يوم السبت أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي من أجل استعادة الانتصارات قبل أن يستضيف أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

اقرأ أيضا:

تعرف على الفائزين في استفتاء في الجول للأفضل 2019

تعرف على سبب غياب عبد الله جمعة عن لقاء الترجي

سكرتير عام جديد للاتحاد الإفريقي

كواليس مران الأهلي الثاني في جنوب إفريقيا

تعرف قرعة دوري الأمم الأوروبية

يورجن كلوب ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: لا تسألوني عن فيروس كورونا 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آل الشيخ يفسر سبب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية "الجمعية العمومية قريبة" 53 دقيقة | إفريقيا
رسميا - الدوري الإيطالي بدون جماهير حتى 3 أبريل بسبب فيروس كورونا 56 دقيقة | أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو يجاور جيسوس وغياب دي بروين أمام شيفليد وينزداي ساعة | أوروبا
الترجي يعلن عقوبات الكاف رسميا: إيقاف الشمام وبن غيث.. وغرامة مالية على النادي ساعة | إفريقيا
رسميا - بسبب فيروس كورونا.. تأجيل السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد ساعة | رياضات أخرى
من دعوة لحصد اللقب.. السنغال تفوز بـ كأس العرب 2020 تحت 20 عاما ساعة | الوطن العربي
عبد الله بكري: لم أوقع لـ الأهلي.. التواصل حدث مرتين فقط ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 3 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي 4 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي
قد ينال إعجابك