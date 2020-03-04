كلوب: سنعود لمستوانا المعهود قريبا

لا يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه يحتاج لوقت طويل حتى يعود لمستواه المعهود، وذلك بعدما تلقى 3 خسائر في آخر 4 مباريات.

تشيلسي أقصى ليفربول من مرحلة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مكبدا الريدز الخسارة الثانية على التوالي لأول مرة منذ 7 يناير 2019 والهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات.

وقال كلوب عن عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة في المباريات الثلاث الأخيرة: "حسنًا، الأرقام واضحة وتتحدث عن نفسها. بالطبع يكون الحديث أسهل عندما نحقق الفوز مقارنة بأوقات الخسارة".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بالطبع نحن لا نريد أن نستقبل أهدافًا عديدة ونتمنى أن نسجل أكبر عدد من الأهداف، ولكني لا أرى الطريق إلى العودة لمستوانا المعهود طويلًا، فالأمر برمته يتوقف على تفاصيل صغيرة، ولكنها تصنع الفارق بكل تأكيد".

وأكمل المدرب الألماني "نحن فريق قوي، ولطالما أظهر اللاعبون ردة فعل رائعة بعد الهزائم، لذلك يتحتم علينا إظهار ردة فعل قوية الآن".

ليفربول لديه مهمة يوم السبت أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي من أجل استعادة الانتصارات قبل أن يستضيف أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.



































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