تعرف على الفائزين في استفتاء في الجول للأفضل 2019

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

حصاد في الجول للأفضل في عام 2019

اختياراتكم هي التي حددت كل شيء والآن وقت معرفة الفائزين في استفتاء FilGoal.com للأفضل خلال عام 2019.

وتم تسليم نجوم العام الجوائز أما من تبقى منهم فسيتم تسليمها لهم تباعا بسبب ارتباطاتهم بمواعيد مباريات وتدريبات وسننشر الصور لاحقا.

وجاء نتائج اختياراتكم كالتالي:

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أفضل حارس مرمى: محمد الشناوي

أفضل مدافع: علي معلول

أفضل لاعب وسط بالتساوي: حمدي فتحي- طارق حامد

أفضل مهاجم: مصطفى محمد

أفضل لاعب في العام: رمضان صبحي

أفضل لاعب صاعد: مصطفى محمد

أفضل مدرب: ريني فايلر

إنجاز العام: تتويج منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أفضل فريق رياضي بالتساوي: طائرة الأهلي- يد الزمالك

أفضل رياضية: ثريا محمد

أفضل محلل: محمد أبو تريكة

أفضل لاعب عربي: محمد صلاح

أفضل معلق: عصام الشوالي

أفضل مدرب في العالم: يورجن كلوب

أفضل رئيس نادي: محمود الخطيب

حصاد الأفضل استفتاء في الجول
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