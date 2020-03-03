تعيين المغربي عبد المنعم باه سكرتيرا عاما لـ كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موافقته بالإجماع بالتشاور مع لجنة الطوارئ، تعيين عبد المنعم باه في منصب الأمين العام (السكرتير العام) بالإنابة.

وكان مواطنه المغربي معاذ حجي تقدم باستقالته أمس الإثنين. (مزيد من التفاصيل)

ويشغل عبد المنعم باه منصب رئيس لجنة التسويق، وتقرر تعيينه قائم بأعمال السكرتير العام.

ويتولى باه منصب السكرتير العام مؤقتا حتى الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية، بينما سيستمر في منصبه رئيسا للجنة التسويق الذي تم تعيينه فيه منذ يونيو 2018.

وكشف كاف في بيان رسمي الموافقة بالإجماع على تعيين عبد المنعم باه في منصب الأمين العام وقبول استقالة معاذ حجي.

وأشار كاف إلى تمتع جميع الأعضاء بثقة تامة في عبد المنعم باه فيما يتعلق بالصفات التي ظهرت منذ وصوله إلى الاتحاد الإفريقي، خاصة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

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