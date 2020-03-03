خبر في الجول – تعرف على سبب غياب عبد الله جمعة عن لقاء الترجي

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

لم يضم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق للقائمة المستدعاة للسفر إلى تونس لملاقاة الترجي فما هو السبب؟

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد الله جمعة يعاني من شد في العضلة الخلفية جعله غير قادر على اللحاق ببعثة الزمالك.

ويحتاج عبد الله جمعة لخوض جلسات علاجية وتأهيلية في مصر لذا لن يستطيع المشاركة في المباراة.

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وسافر الزمالك مساء اليوم الثلاثاء إلى تونس استعدادا للقاء الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب على الترجي في استاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف.

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