مران الأهلي – مشاركة حارسين في وسط الملعب.. واستمرار تأهيل معلول

شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في ملعب جامعة بريتوريا خوض الفريق تقسيمة قوية استعدادا للقاء ماميلودي صن داونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستمر المران الثاني للأهلي في جنوب إفريقيا لـ75 دقيقة وبدأ بمحاضرة من ريني فايلر المدير الفني للاعبين.

وخاض الفريق تقسيمة قوية وشهدت مشاركة حارسين في وسط الملعب وغلب عليها الطابع الحماسي.

وشارك علي معلول الظهير الأيسر للفريق في المران وقام بالركض حول الملعب تمهيدا لانتظامه في المران الجماعي.

واشتكى معلول من إجهاد في العضلة الأمامية عقب لقاء الذهاب الذي فاز فيه الأهلي بهدفين دون رد.

كما خاض اللاعبون فقرة بدنية مطولة في المران.





















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