الاتحاد التونسي لـ في الجول: مباراة الترجي والزمالك بحضور جماهيري إلا في حالة واحدة

شدد محمد واصف جليل نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم على أنه لا يوجد أي قرار بمنع حضور الجماهير لمواجهة الترجي والزمالك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

وقال جليل لـFilGoal.com: "حتى الآن، ستتواجد الجماهير. تواصلنا مع وزارة الصحة ولا يوجد قرار بالمنع".

وأردف "قرار مثل منع الجماهير، سيكون بالتشاور بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة".

وأتم "المباراة ستكون بحضور جماهيري، إلا لو حدث أمر طارئ يمنع حضورهم، أو يقلل نسبتهم. لكن حتى الآن، المباراة بحضور جماهيري".

وأجلت السلطات التونسية تأجيل طرح تذاكر مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن هناك نية لتأجيل طرح التذاكر حتى غدا الخميس.

قالت إذاعة موزاييك التونسية إن وزارة الصحة المحلية أوصت بعدم حضور جمهور لمباراة الترجي والزمالك يوم الجمعة في ملعب رادس.

وكتبت الإذاعة أن الوزارة نصحت بذلك خلال ندوة علمية حضرها صحفيون عُقدت يوم الأربعاء، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا وعليه بالفوز بعدما خسر ذهابا في القاهرة بنتيجة 3-1.

والترجي، بطل النسختين الماضيتين من دوري الأبطال، يأمل مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب حين يستضيف الفارس الأبيض بطل السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

وتقابل الناديان مرتين في آخر 3 أسابيع، تفوق الزمالك في المرتين بنتيجة 3-1، الأولى في السوبر الإفريقي بالدوحة والثانية في القاهرة.

والفائز من مواجهة الزمالك والترجي يواجه في الدور نصف النهائي مازيمبي الكونغولي أو الرجاء المغربي.

طالع أيضا

تقرير: أزمة في غرفة ملابس برشلونة

لاعبو الأهلي جاهزون جميعا لمباراة صن داونز

موسيماني: نستطيع تسجيل هدفين أمام الأهلي

سلة - كورونا يؤجل بطولة إفريقيا للأندية

تقرير: كين يفكر في ترك توتنام

سعفان الصغير: المنتخب أبيض وأحمر فقط