تيليجراف: كين يفكر في الرحيل عن توتنام إن لم يتأهل الفريق لدوري الأبطال

يفكر هاري كين نجم توتنام في الرحيل عن فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة إذا ما فشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

ويقول التقرير إن مهاجم إنجلترا الأول صاحب الـ٢٦ عاما يفكر بجدية في ترك فريقه إن لم يتطور مستواه قريبا.

توتنام خسر آخر ٣ مباريات له على التوالي في كل المسابقات منهم مباراتين في الدوري، وأصبح في المركز السابع مع تبقي ١٠ جولات بفارق ٥ نقاط عن تشيلسي الرابع.

وأشار التقرير إلى أن كين يشعر بألفة كبيرة تجاه توتنام خاصة وأنه أحد أبناء أكاديمية سبيرز، ورغم ذلك عدم مشاركة الفريق في دوري الأبطال ستشكل ضربة قوية للاعب في مثل جودته.

وألمح التقرير إلى أن جوزيه مورينيو مدرب توتنام وإدارة النادي يشعران بالقلق إزاء رد فعل كين إذا لم ينجح الفريق فعليا في التأهل لدوري الأبطال.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مانشستر يونايتد وريال مدريد بمحاولة ضم النجم الإنجليزي في وقت سابق.

ورغم تمكن كين من تسجيل ١٨١ هدفا في ٢٧٨ مباراة مع توتنام، إلا أنه لم يفز بأي لقب قط خلال تواجده مع الفريق، كما أنه حل وصيفا لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد الخسارة من ليفربول، وكذلك وصيفا لكأس الرابطة ٢٠١٥ بعدما خسر من تشيلسي.

كين تم تصعيده للفريق الأول في توتنام في يناير ٢٠١١ ثم خرج في عدة إعارات إلى لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي وأخيرا ليستر سيتي قبل أن يعود ويصبح المهاجم الأول للفريق اللندني ومن ثم منتخب إنجلترا، بداية من موسم ٢٠١٣-٢٠١٤.

ويمتد تعاقد مهاجم منتخب إنجلترا مع توتنام حتى صيف ٢٠٢٤، ويغيب عن المشاركة مع توتنام بعد تعرضه لإصابة قوية في الجولة الـ٢١ في شهر يناير الماضي ضد ساوثامبتون قد تبعده لآخر الموسم.

وشارك كين خلال الموسم الجاري في ٢٥ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها ١٧ هدفا وصنع هدفين.

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