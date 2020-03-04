سلة – كورونا يؤجل بطولة إفريقيا للأندية لأجل غير مسمى

تسبب فيروس كورونا المستجد في تأجيل بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة، والتي كان سيشارك فيها الزمالك، إلى أجل غير مسمى.

افتتاح البطولة كان من المفترض أن يقام في داكار عاصمة السنغال يوم 13 مارس الجاري، بينما كان من المنتظر أن يبدأ الزمالك مشواره في المجموعة الثانية (مجموعة النيل) يوم 21 مارس في تونس.

ولكن، انضمت البطولة لعديد المنافسات التي تم تأجيلها بسبب الفيروس الذي حصد أكثر من 3 آلاف روحا حول العالم، بجانب تعرض حوالي 93 ألف شخص للإصابة به بحسب إحصائيات Worldometers.

البطولة كانت الأولى من نوعها، حيث كانت ستقام تحت الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA.

ومن أجل تلك البطولة، دعم الزمالك صفوفه بخمس صفقات بينهم رباعي أجنبي.

يضم الزمالك محترفا في قائمته هو مايك تايلور ويشارك معه بشكل طبيعي في مباريات الدوري ويحق له المشاركة ببطولة إفريقيا.

كما انتدب الزمالك 3 محترفين أجانب آخرين من أجل المشاركة فقط في بطولة إفريقيا.

ضم الزمالك، الأمريكي واين أرنولد لاعب سلا المغربي والذي سبق له اللعب للأهلي المصري، وحصد أرنولد لقب إفريقيا عامي 2016 و2017 مع فريقي الأهلي وسلا، كما حصد لقب أفضل لاعب في بطولة 2016.

كما دعم الزمالك صفوفه بالثنائي المحترف، ماكسي شامبا لاعب الكونغو الديمقراطية والذي حصد لقب بطولة 2017 مع فريق سلا رفقة أرنولد.

بينما كانت أخر تدعيمات الزمالك من المحترفين هو الإنجليزي من أصل غاني ماتيو براين.

وبعيدا عن المحترفين الأجانب نجح الزمالك في استعادة لاعبه مهاب ياسر للمشاركة في البطولة التي تم تأجيلها.

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