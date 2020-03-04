سلة – كورونا يؤجل بطولة إفريقيا للأندية لأجل غير مسمى

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 11:13

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة سلة

تسبب فيروس كورونا المستجد في تأجيل بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة، والتي كان سيشارك فيها الزمالك، إلى أجل غير مسمى.

افتتاح البطولة كان من المفترض أن يقام في داكار عاصمة السنغال يوم 13 مارس الجاري، بينما كان من المنتظر أن يبدأ الزمالك مشواره في المجموعة الثانية (مجموعة النيل) يوم 21 مارس في تونس.

ولكن، انضمت البطولة لعديد المنافسات التي تم تأجيلها بسبب الفيروس الذي حصد أكثر من 3 آلاف روحا حول العالم، بجانب تعرض حوالي 93 ألف شخص للإصابة به بحسب إحصائيات Worldometers.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة في بيان رسمي: لجنة الاستئناف تنظر تظلمي الأهلي والزمالك ميتشو: مواجهة الأهلي القارية صعبة لكن بإمكانه التأهل.. الزمالك سيظل في قلبي بعثة الزمالك تصل تونس لمواجهة الترجي

البطولة كانت الأولى من نوعها، حيث كانت ستقام تحت الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA.

ومن أجل تلك البطولة، دعم الزمالك صفوفه بخمس صفقات بينهم رباعي أجنبي.

يضم الزمالك محترفا في قائمته هو مايك تايلور ويشارك معه بشكل طبيعي في مباريات الدوري ويحق له المشاركة ببطولة إفريقيا.

كما انتدب الزمالك 3 محترفين أجانب آخرين من أجل المشاركة فقط في بطولة إفريقيا.

ضم الزمالك، الأمريكي واين أرنولد لاعب سلا المغربي والذي سبق له اللعب للأهلي المصري، وحصد أرنولد لقب إفريقيا عامي 2016 و2017 مع فريقي الأهلي وسلا، كما حصد لقب أفضل لاعب في بطولة 2016.

كما دعم الزمالك صفوفه بالثنائي المحترف، ماكسي شامبا لاعب الكونغو الديمقراطية والذي حصد لقب بطولة 2017 مع فريق سلا رفقة أرنولد.

بينما كانت أخر تدعيمات الزمالك من المحترفين هو الإنجليزي من أصل غاني ماتيو براين.

وبعيدا عن المحترفين الأجانب نجح الزمالك في استعادة لاعبه مهاب ياسر للمشاركة في البطولة التي تم تأجيلها.

اقرأ أيضا

تخصيص 200 مقعد لجماهير الأهلي في ملعب صن داونز

ميتشو: الزمالك سيظل في قلبي

أبو تريكة: ليفربول يجب أن يتذكر الماضي

اتحاد الكرة يعلن موقف تظلمي الأهلي والزمالك

فيديو في الجول – سعفان الصغير يتحدث عن رفض عودة عواد للإسماعيلي.. والمنتخب أحمر وأبيض فقط

الزمالك كرة السلة NBA
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - الترجي يعلن طرح تذاكر مباراته أمام الزمالك 2 دقيقة | إفريقيا
كلوب: سنعود لمستوانا المعهود قريبا 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: رغم الفوز في الكلاسيكو.. ريال مدريد على اتصال بـ بوكيتينو 23 دقيقة | أوروبا
قائمة الترجي – عودة بدران والخنيسي ضد الزمالك.. وغياب شتي 32 دقيقة | إفريقيا
الزمالك: الترجي منافس صعب.. طوينا صفحة الذهاب وكلنا إصرار على التأهل 50 دقيقة | إفريقيا
بيان رسمي – الاتحاد التونسي: مباراة الترجي ضد الزمالك بحضور الجمهور ساعة | إفريقيا
تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان بسبب فيروس كورونا ساعة | أوروبا
سفير مصر في تونس لـ في الجول: لا أعتقد أن مباراة الترجي والزمالك ستقام دون جماهير ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية 3 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 4 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي
قد ينال إعجابك