مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لـ أوناجم.. وتركيز على العرضيات واللمسة الواحدة

أدى محمد أوناجم جناح الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق على هامش مران الفريق على ملعب رادس الفرعي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صاحب هدف الزمالك الأول في مواجهة الذهاب، اشتكى من بعض الآلام في الركبة، ليؤدي المغربي بعض التدريبات التأهيلية في مران اليوم الأربعاء.

وخلال المران، قسم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين إلى مجموعتين للعب الكرة من لمسة واحدة واللعب تحت ضغط.

كما خصص الجهاز الفني للفريق فقرة فنية بالتدريب على استقبال للعرضيات.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعرض الملعب الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والثانية يشرف عليها كارترون.

وقام الجهاز الفني بمنح تعليمات فنية للاعبين خلال تلك الفقرة لتنفيذها بالمران.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا وعليه بالفوز بعدما خسر ذهابا في القاهرة بنتيجة 3-1.

والترجي، بطل النسختين الماضيتين من دوري الأبطال، يأمل مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب حين يستضيف الفارس الأبيض بطل السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

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وتقابل الناديان مرتين في آخر 3 أسابيع، تفوق الزمالك في المرتين بنتيجة 3-1، الأولى في السوبر الإفريقي بالدوحة والثانية في القاهرة.

والفائز من مواجهة الزمالك والترجي يواجه في الدور نصف النهائي مازيمبي الكونغولي أو الرجاء المغربي.

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