الزمالك يؤدي مرانه الأول في تونس استعدادا للترجي في ملعب رادس الفرعي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 13:20

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد السيد زيزو - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

يؤدي الزمالك مرانه الأول في تونس في ملعب رادس الفرعي، وذلك اليوم الأربعاء.

ويواجه الزمالك الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على استاد رادس، بأفضلية الفوز 3-1 ذهابا في القاهرة قبل أسبوع.

وحرص أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في تونس وهاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده أنور أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على مؤازرة الفريق في التدريبات.

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كرر الزمالك درسه لـ الترجي التونسي لينتصر بثلاثية مقابل هدف، مثلما انتصر بنفس النتيجة في السوبر الإفريقي.

الزمالك انتصر بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي تقدم أولا عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة بثلاثية.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمود علاء في الـ 31 و72 و90.

عقدة الفارس الأبيض للفرق التونسية في مصر استمرت، فلم يقدر أي فريق تونسي من الفوز على الزمالك في مصر.

14 مواجهة بين الزمالك وفرق تونس في مصر في بطولات إفريقيا، وانتصر الفارس الأبيض 11 مرة ولم يخسر أبدا.

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