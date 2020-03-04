تقرير: وزارة الصحة التونسية توصي بإبعاد الجمهور عن لقاء الترجي والزمالك

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 12:58

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

قالت إذاعة موزاييك التونسية إن وزارة الصحة المحلية أوصت بعدم حضور جمهور لمباراة الترجي والزمالك يوم الجمعة في ملعب رادس.

وكتبت الإذاعة أن الوزارة نصحت بذلك خلال ندوة علمية حضرها صحفيون عُقدت يوم الأربعاء، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ويستضيف الترجي فريق الزمالك في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا وعليه بالفوز بعدما خسر ذهابا في القاهرة بنتيجة 3-1.

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والترجي، بطل النسختين الماضيتين من دوري الأبطال، يأمل مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب حين يستضيف الفارس الأبيض بطل السوبر الإفريقي والسوبر المصري.

وتقابل الناديان مرتين في آخر 3 أسابيع، تفوق الزمالك في المرتين بنتيجة 3-1، الأولى في السوبر الإفريقي بالدوحة والثانية في القاهرة.

والفائز من مواجهة الزمالك والترجي يواجه في الدور نصف النهائي مازيمبي الكونغولي أو الرجاء المغربي.

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