لالانا: نشعر بالإحباط.. وتشيلسي استحق الفوز

اعترف آدم لالانا لاعب وسط ليفربول باستحقاق تشيلسي للفوز الذي حققه على فريقه بهدفين دون مقابل مساء الثلاثاء، مشددا على أن فريقه يشعر بالكثير من الإحباط.

تشيلسي أقصى ليفربول من مرحلة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مكبدا الريدز الخسارة الثانية على التوالي لأول مرة منذ 7 يناير 2019 والهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات.

وقال لالانا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد سنحت لنا فرصًا خطيرة في الشوط الأول، ولكننا لم نحسن استغلالها. كانت مباراة مثيرة ومتكافئة، ونحن نشعر بالإحباط لعدم تمكننا من زيارة الشباك".

وأضاف "بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، ولكننا سرعان ما تغير إيقاع اللعب قليلًا. لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، وعندما تسمح لفريق كتشيلسي بالقيام بالهجمات المرتدة السريعة، فهذا يزيد من فرصهم في تسجيل الأهداف".

وشدد "نشعر بالكثير من الإحباط، ولا يسعنا سوى الاعتراف بأحقية تشيلسي في الفوز".

الهزيمة تعد الثالثة لليفربول في آخر أربع مباريات في جميع المسابقات، ومن جانبه، أوضح لالانا: "لم يتغير شيء داخل الفريق، وهذا هو حال كرة القدم، فلا يوجد فريق يحقق الفوز على الدوام".

وواصل "عندما تأتي إلى ملعب كهذا ولا تقدم أفضل ما لديك وتقوم بارتكاب بعض الأخطاء، فبكل تأكيد ستزيد احتمالية خسارتك".

وأردف لالانا "لابد من إظهار ردة فعل قوية الآن، ولحسن الحظ لدينا مباراة جديدة بعد ثلاثة أيام ثم مواجهة الإياب ضد أتلتيكو مدريد".

وأتم "علينا الآن الحفاظ على وحدة الفريق والعودة إلى مستوانا المعهود في السنوات الأخيرة. يجب أن تكون لنا ردة فعل قوية، ومباراة السبت القادم تمثل فرصة جيدة لنا لتصحيح الأوضاع".

ليفربول لديه مهمة يوم السبت أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي من أجل استعادة الانتصارات قبل أن يستضيف أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.





































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