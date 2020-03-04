مدافع إيفرتون: يمكننا التفكير في أشياء أكبر.. سنفوز بالألقاب

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 12:12

كتب : FilGoal

إيفرتون

قال مايسون هولجيت مدافع إيفرتون إن فريقه يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الإنجازات والألقاب، مشيرا إلى أنه متشوق للطريق التي تسلكها الإدارة. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وصرح صاحب الـ٢٣ عاما قائلا: "نادينا يسير في طريقه ليصبح كبيرا، متشوق للغاية حول ذلك الأمر".

وواصل "نريد أن نصل للخطوة التالية، أن نضغط لنحقق أشياء أكبر وأفضل".

أخبار متعلقة
روس باركلي: كمشجع لـ إيفرتون أردت التسجيل في ليفربول سولشاير: خطأ دي خيا القاتل؟ كرة القدم مجنونة.. ومهاجم إيفرتون يستحق الإشادة في صدام ناري.. إيفرتون ومانشستر يونايتد يكتفيان بالتعادل بعد تدخل الـVAR

وتابع "أريد أن أفوز بالألقاب، وأرى أننا سنتوج ببعض الألقاب".

المدافع الإنجليزي الشاب انضم إلى إيفرتون قادما من بارنسلي في صيف ٢٠١٥ بمبلغ ١.٤ مليون يورو. ويمتد عقده الحالي حتى صيف ٢٠٢٥.

وشارك هولجيت خلال الموسم الجاري مع إيفرتون في ٢٦ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع ٣ آخرين.

اقرأ أيضا:

تعرف على الفائزين في استفتاء في الجول للأفضل 2019

تعرف على سبب غياب عبد الله جمعة عن لقاء الترجي

سكرتير عام جديد للاتحاد الإفريقي

كواليس مران الأهلي الثاني في جنوب إفريقيا

تعرف قرعة دوري الأمم الأوروبية

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
لالانا: نشعر بالإحباط.. وتشيلسي استحق الفوز دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن: جاهزية كل لاعبي الفريق في جنوب إفريقيا لـ صن داونز.. ومعلول يتدرب الأربعاء 29 دقيقة | إفريقيا
مدافع إيفرتون: يمكننا التفكير في أشياء أكبر.. سنفوز بالألقاب 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب يدافع عن فابينيو ومينامينو وشباب ليفربول 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لامبارد: بيدرو مُفسِد.. قد يصبح من أهم لاعبينا حتى نهاية الموسم 52 دقيقة | أوروبا
تيليجراف: كين يفكر في الرحيل عن توتنام إن لم يتأهل الفريق لدوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد قمة سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
موسيماني: إحراز هدفين في الأهلي؟ سجلنا 11 في مباراة واحدة ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية 3 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 4 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي
قد ينال إعجابك