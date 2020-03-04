مدافع إيفرتون: يمكننا التفكير في أشياء أكبر.. سنفوز بالألقاب

قال مايسون هولجيت مدافع إيفرتون إن فريقه يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الإنجازات والألقاب، مشيرا إلى أنه متشوق للطريق التي تسلكها الإدارة. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وصرح صاحب الـ٢٣ عاما قائلا: "نادينا يسير في طريقه ليصبح كبيرا، متشوق للغاية حول ذلك الأمر".

وواصل "نريد أن نصل للخطوة التالية، أن نضغط لنحقق أشياء أكبر وأفضل".

وتابع "أريد أن أفوز بالألقاب، وأرى أننا سنتوج ببعض الألقاب".

المدافع الإنجليزي الشاب انضم إلى إيفرتون قادما من بارنسلي في صيف ٢٠١٥ بمبلغ ١.٤ مليون يورو. ويمتد عقده الحالي حتى صيف ٢٠٢٥.

وشارك هولجيت خلال الموسم الجاري مع إيفرتون في ٢٦ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع ٣ آخرين.

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