كلوب يدافع عن فابينيو ومينامينو وشباب ليفربول

دافع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن لاعبيه بعد مباراة تشيلسي التي خسرها الفريق بهدفين دون مقابل مساء الثلاثاء.

تشيلسي أقصى ليفربول من مرحلة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مكبدا الريدز الخسارة الثانية على التوالي لأول مرة منذ 7 يناير 2019 والهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قدم كورتيس جونز مباراة جيدة أمام تشيلسي وأثار إعجاب الكثيرين، ثم يأتي فقدان الكرة كدرس للتعلم من الأخطاء. هذا لا يمكن أن يحدث في المنزل، فعليك أن ترتكب الأخطاء داخل الملعب لكي تتعلم منها".

واضاف المدرب الألماني "نيكو ويليامز أيضًا كان رائعًا، وهذا يعني أننا نمتلك ظهيرًا أيمن جيدًا للمستقبل".

وأكمل "تاكومي مينامينو وفابينيو كذلك قدموا أداءً جيدًا، وأستطيع القول أننا خرجنا ببعض الإيجابيات من المباراة. نعم، لقد فقد فابينيو الكرة أمام منطقة الجزاء، وأدى ذلك لاستقبالنا الهدف الأول، ولكن هذا يحدث مع جميع اللاعبين، حتى أصحاب الخبرات منهم".

وشدد مدرب بروسيا دورتموند السابق "هذه هي كرة القدم، وعلينا أن نتعامل مع واقع الأمر".

وعن سياسة التدوير في التشكيل في هذه المرحلة من الموسم، أوضح كلوب "لم يتبق لنا سوى بطولتين فقط الآن، ولذلك لن يكون علينا التحدث عن هذا الأمر كثيرًا بعد اليوم".

وأتم "الأمر يتوقف الآن على تأهلنا إلى الدور القادم في دوري أبطال أوروبا من عدمه. المداورة في التشكيل أمر طبيعي، ونحن نفعل ذلك بشكل معتاد لأسباب مختلفة".

ليفربول لديه مهمة يوم السبت أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي من أجل استعادة الانتصارات قبل أن يستضيف أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.





































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