لامبارد: بيدرو مُفسِد.. قد يصبح من أهم لاعبينا حتى نهاية الموسم

أشاد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بلاعبه بيدرو رودريجيز الذي قدم أداء طيبا أمام ضيفه ليفربول يوم الثلاثاء وفاز بنتيجة 2-صفر ليتأهل للدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

بيدرو النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال أيقونة تشيلسي السابق بعد المباراة:"كان رائعا والكل يدرك ذلك. دائما كان مهددا لمرمى المنافس. بعض أوقات الموسم كانت صعبة بالنسبة له. تعرض لإصابة، لكنه أظهر في الأسابيع الأخيرة إصرارا كبيرا في التدريبات".

وواصل لامبارد "قد يصبح واحدا من أهم لاعبينا حتى نهاية الموسم. إنه مفسد للمنافسين".

وشارك بيدرو في 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وعانى الإسباني البالغ عمره 32 عاما من إصابة في وتر أكيليس أبعدته عن مباريات عديدة.

وقاد بيدرو، المتوج بكأس العالم 2010، تشيلسي للتأهل للدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الذي يواجه فيه فريقا تحدده قرعة تجري يوم الأربعاء.

وتوج تشيلسي بكأس الاتحاد ثماني مرات آخرها في موسم 2017-2018 حين هزم مانشستر يونايتد وكان بيدرو احتياطيا في قائمة المدرب أنطونيو كونتي.

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