تحديد موعد قمة سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 11:33

كتب : محرر في الجول

كيفين دي بروين - أرسنال - مانشستر سيتي

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال المؤجلة من الجولة 28.

سبب تأجيل المباراة كان تأهل سيتي لنهائي كأس رابطة المحترفين الذي هزم فيه أستون فيلا مطلع مارس.

وكان من المفترض أن يواجه سيتي منافسه أرسنال يوم 1 مارس، لكن الاتحاد الإنجليزي أعلن إقامة المباراة يوم الأربعاء 11 مارس الجاري.

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سيتم لعب المباراة يوم الأربعاء المقبل لتفادي الازدحام المحتمل لكلا الفريقين بنهاية الموسم.

يذكر أن مباراة أرسنال ضد ساوثامبتون المفترض إقامتها يوم 22 مارس الجاري تأجلت بسبب استمرار مشاركة المدفعجية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

سيتي يحتل وصافة جدول الدوري بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، فيما يحتل أرسنال المركز العاشر.

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