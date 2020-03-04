جيجز: فيرنانديز رفع مستوى لاعبي يونايتد منذ قدومه

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديس - مانشستر يونايتد - واتفورد

أشاد ريان جيجز مدرب ويلز ونجم مانشستر يونايتد السابق ببرونو فيرنانديز لاعب الأخير مشيرا إلى "تأثير كبير" صنعه اللاعب البرتغالي منذ ارتدائه للقميص الأحمر للنادي الإنجليزي.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال جيجز في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:"برونو رائع. لقد رفع المكان، رفع مستوى الجميع ولا يزال في أيامه الأولى".

وواصل "أراه قادرا على تقديم أفضل من ذلك. لقد أثبت نفسه منذ الوهلة الأولى وهذا ما تريده، خاصة بعد التعاقد معه في يناير، ليس دائما يحدث ذلك".

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وأتم "لكنه رائع وأنا سعيد لرؤيته يقدم مستوى مميزا".

وشارك برونو فيرنانديز (25 عاما) في ست مباريات مع يونايتد منذ رحيله عن سبورتينج لشبونة منذ شهرين.

وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين. فاز بثلاث مباريات ولم يخسر وقاد الفريق للتأهل للدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

ويحل يونايتد ضيفا على ديربي كاونتي يوم الخميس في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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