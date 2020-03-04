كلوب بعد 3 هزائم: لست قلقا

الأربعاء، 04 مارس 2020 - 11:18

كتب : محرر في الجول

تشيلسي - ليفربول

لا يشعر يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بالقلق بشأن تلقي فريقه 3 خسائر في المباريات الأربعة الأخيرة بعد تألق شديد طوال الموسم.

تشيلسي أقصى ليفربول من مرحلة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مكبدا الريدز الخسارة الثانية على التوالي لأول مرة منذ 7 يناير 2019 والهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات.

عن هزيمة ليفربول في 3 من آخر 4 مباريات، أوضح كلوب: "لقد سارت الأمور على ما يرام لفترة طويلة لأننا كنا ندافع عن مرمانا بشكل رائع".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "عادة لا تسنح للفرق الأخرى فرصًا عديدة أمامنا لصلابة دفاعنا، ولكننا استقبلنا عددًا كبيرًا من الأهداف في المباريات الأربع الأخيرة، ومن مواقف مختلفة، وهذا واضح للجميع".

وأردف المدرب الألماني "هذه هي كرة القدم، وكل فريق معرض للخسارة، لذلك لست قلقًا بشأن إيقاع الفريق".

وشدد "نحن لم نقل أننا نتوقع موسمًا سهلًا أو فترة سهلة أو حتى مباراة سهلة أمام تشيلسي، بل على العكس كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة".

وأتم كلوب "لقد ظهرنا بشكل جيد منذ بداية الموسم، ولكننا لم نكن حاسمين بالقدر الكافي أمام تشيلسي، وعلينا تقبل الأمر".

ليفربول لديه مهمة يوم السبت أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي من أجل استعادة الانتصارات قبل أن يستضيف أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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