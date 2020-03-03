مرتضى: لأول مرة منذ سنوات يحدث توازن مع الأهلي في عدد البطولات.. وكارتيرون ثعلب الاستاد

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه نجح في قيادة ناديه للتتويج بكل البطولات الممكنة لفريق كرة القدم ولا ينقصه سوى لقب دوري أبطال إفريقيا ويتمنى الظفر به.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالجهاز الفني للزمالك قبل السفر إلى تونس لملاقاة الترجي ونشر فيديو مصور عبر حسابه الرسمي بموقع "يوتيوب".

وقال مرتضى: "لأول مرة منذ سنوات يحدث توازن بيننا وبين الأهلي في عدد البطولات".

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وأضاف "في السنوات الأخيرة كان عدد بطولات الأهلي هو 11-0، وفي التسع سنوات الأخيرة كان ما يقرب من 15-1، لكن الآن نحن متعادلين بـ11 بطولة لكل منا".

وعن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قال: "أطلق عليه الآن ثعلب الصحراء وثعلب الاستاد".

وقال كارتيرون في كلمته لرئيس الزمالك: "نحن نقدم أداء جيدا في الموسم الجاري وسنحارب في بطولة إفريقيا لإسعادك أنت والجمهور".

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