أيام عصيبة على كلوب.. في ظهور صلاح ليفربول يودع كأس إنجلترا أمام تشيلسي

ودع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من دور الـ16 بعدما خسر أمام مضيفه تشيلسي بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ثنائية للفريق الأزرق سجلها البرازيلي ويليان في الدقيقة 13، والإنجليزي روس باركلي في الدقيقة 64.

خسارة ثانية لليفربول على التوالي بعدما هُزم قبل أيام أمام واتفورد لأول مرة في الدوري الإنجليزي.

وهي الهزيمة الثالثة خلال آخر 4 مباريات لليفربول، بعدما خسر أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم فاز على وست هام في الدوري، قبل الهزيمة من واتفورد ثم اليوم أمام تشيلسي.

مباراة اعتمد فيها فرانك لامبارد ويورجن كلوب مدربا تشيلسي وليفربول على تشكيل ممزوج بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء والناشئين.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: كيبا.

الدفاع: أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو.

الوسط: جيلمور – كوفاسيتش – روس باركلي.

الهجوم: ويليان – بيدرو – جيرو.

وأبقى كلوب على النجم المصري محمد صلاح بديلا في بداية المباراة، واعتمد على تشكيل يتكون من:

المرمى: أدريان.

الدفاع: ويليامز – جو جوميز – فان دايك – روبرتسون.

الوسط: فابينو – لالانا – جونز.

الهجوم: مينامينو – ديفوك أوريجي – ساديو ماني.

وصف المباراة

في البداية كاد ويليان أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 12 بعدما سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس الإسباني أدريان أبعد الكرة ببراعة.

لكن أدريان بعدما تصدى لكرة صعبة أخطأ بعدها بدقيقة واحدة في التصدي لتسديدة من ويليان في منتصف المرمى، لتسكن الكرة شباك ليفربول في الدقيقة 13 بالهدف الأول لتشيلسي سجله النجم البرازيلي.

وخرج ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي مصابا في الدقيقة 42 وشارك بدلا منه ميسون ماونت.

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني أجرى لامبارد التغيير الثاني بنزول جورجينيو بدلا من ويليان.

وأسفرت الدقيقة 64 عن الهدف الثاني لتشيلسي عن طريق باركلي الذي انطلق بالكرة من وسط الملعب إلى أن وصل إلى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة في منتصف المرمى فشل أدريان في التصدي لها.

كلوب حاول تنشيط الهجوم ودفع بالمهاجم البرازيلي فيرمينو بدلا من ديفوك أوريجي في الدقيقة 70.

وكاد جيرو أن يسجل الهدف الثالث لتشيلسي بعدما انفرد بالمرمى في الدقيقة 74، لكنه سدد كرة قوية في العارضة.

وجاء الدور على محمد صلاح ليشارك بدلا من آدم لالانا في الدقيقة 80.

ولكن لم تسفر تغييرات كلوب الهجومية عن أي شيء جديد لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي 2-0.





































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