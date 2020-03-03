أيام عصيبة على كلوب.. في ظهور صلاح ليفربول يودع كأس إنجلترا أمام تشيلسي
الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 23:38
كتب : عمرو عبد المنعم
ودع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من دور الـ16 بعدما خسر أمام مضيفه تشيلسي بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.
ثنائية للفريق الأزرق سجلها البرازيلي ويليان في الدقيقة 13، والإنجليزي روس باركلي في الدقيقة 64.
خسارة ثانية لليفربول على التوالي بعدما هُزم قبل أيام أمام واتفورد لأول مرة في الدوري الإنجليزي.
وهي الهزيمة الثالثة خلال آخر 4 مباريات لليفربول، بعدما خسر أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم فاز على وست هام في الدوري، قبل الهزيمة من واتفورد ثم اليوم أمام تشيلسي.
مباراة اعتمد فيها فرانك لامبارد ويورجن كلوب مدربا تشيلسي وليفربول على تشكيل ممزوج بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء والناشئين.
وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
المرمى: كيبا.
الدفاع: أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو.
الوسط: جيلمور – كوفاسيتش – روس باركلي.
الهجوم: ويليان – بيدرو – جيرو.
وأبقى كلوب على النجم المصري محمد صلاح بديلا في بداية المباراة، واعتمد على تشكيل يتكون من:
المرمى: أدريان.
الدفاع: ويليامز – جو جوميز – فان دايك – روبرتسون.
الوسط: فابينو – لالانا – جونز.
الهجوم: مينامينو – ديفوك أوريجي – ساديو ماني.
وصف المباراة
في البداية كاد ويليان أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 12 بعدما سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس الإسباني أدريان أبعد الكرة ببراعة.
لكن أدريان بعدما تصدى لكرة صعبة أخطأ بعدها بدقيقة واحدة في التصدي لتسديدة من ويليان في منتصف المرمى، لتسكن الكرة شباك ليفربول في الدقيقة 13 بالهدف الأول لتشيلسي سجله النجم البرازيلي.
TOO HOT TO HANDLE 🔥#UndertheLights #CHELIV pic.twitter.com/h1E1n47oOM— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 3, 2020
وخرج ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي مصابا في الدقيقة 42 وشارك بدلا منه ميسون ماونت.
وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني أجرى لامبارد التغيير الثاني بنزول جورجينيو بدلا من ويليان.
KEPA SAVES 👏
KEPA SAVES 😳
KEPA SAVES 🤯#UndertheLights #CHELIV pic.twitter.com/RBIedbfnoS— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 3, 2020
وأسفرت الدقيقة 64 عن الهدف الثاني لتشيلسي عن طريق باركلي الذي انطلق بالكرة من وسط الملعب إلى أن وصل إلى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة في منتصف المرمى فشل أدريان في التصدي لها.
Incredible, @RBarkley8 👏#EmiratesFACup #CHELIV pic.twitter.com/KLlbKsaOFz— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 3, 2020
كلوب حاول تنشيط الهجوم ودفع بالمهاجم البرازيلي فيرمينو بدلا من ديفوك أوريجي في الدقيقة 70.
وكاد جيرو أن يسجل الهدف الثالث لتشيلسي بعدما انفرد بالمرمى في الدقيقة 74، لكنه سدد كرة قوية في العارضة.
وجاء الدور على محمد صلاح ليشارك بدلا من آدم لالانا في الدقيقة 80.
ولكن لم تسفر تغييرات كلوب الهجومية عن أي شيء جديد لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي 2-0.
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