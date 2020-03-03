بعثة الزمالك تصل تونس لمواجهة الترجي

وصلت بعثة فريق الكرة لنادي الزمالك إلى تونس مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي.

ويلعب الزمالك ضد الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل في استاد رادس.

وكان في استقبال البعثة السفير المصري نبيل حبشي وأعضاء السفارة المصرية.

ويرافق بعثة الزمالك في تونس كل من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضى وعلاء مقلد وحمادة أنور أعضاء مجلس إدارة النادي، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

وفاز الزمالك على الترجي في الذهاب بثلاثية مقابل هدف في استاد القاهرة.

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