تشكيل تشيلسي - جيرو يقود الهجوم ضد ليفربول
الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 20:50
كتب : FilGoal
دفع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بالفرنسي أوليفييه جيرو في هجوم فريقه لمواجهة ليفربول.
ويلعب ليفربول ضد تشيلسي في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي وتقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.
وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
المرمى: كيبا.
الدفاع: أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو.
الوسط: جيلمور – كوفاسيتش – روس باركلي.
الهجوم: ويليان – بيدرو – جيرو.
ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي كل من: ويلي كاباييرو - توموري – جايمس – جورجينيو – ميسون ماونت – أنجورين – ميتشي باتشواي.
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