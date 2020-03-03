تشكيل تشيلسي - جيرو يقود الهجوم ضد ليفربول

دفع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بالفرنسي أوليفييه جيرو في هجوم فريقه لمواجهة ليفربول.

ويليان النادي : تشيلسي ليفربول تشيلسي

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي وتقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: كيبا.

الدفاع: أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو.

الوسط: جيلمور – كوفاسيتش – روس باركلي.

الهجوم: ويليان – بيدرو – جيرو.

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي كل من: ويلي كاباييرو - توموري – جايمس – جورجينيو – ميسون ماونت – أنجورين – ميتشي باتشواي.

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