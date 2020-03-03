تشكيل ليفربول - صلاح احتياطي.. ومزيج بين الأساسيين والبدلاء لمواجهة تشيلسي

فضل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة تشيلسي.

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي وتقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ودفع كلوب بمزيج بين الأساسيين والبدلاء لمواجهة تشيلسي في الكأس.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أدريان.

الدفاع: ويليامز – جو جوميز – فان دايك – روبرتسون.

الوسط: فابينو – لالانا – جونز.

الهجوم: مينامينو – ديفوك أوريجي – ساديو ماني.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: لونيرجان – جويل ماتيب – ميلنر – تشيريفيلا – أليكس تشامبرلين – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

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