مدافع واتفورد يكشف ما حدث مع صلاح في غرفة الملابس

كشف إجناسيو بوسيتو مدافع واتفورد ما حدث مع محمد صلاح نجم ليفربول عقب لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

ليفربول خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه واتفورد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، ليضيع حلم دوري اللا هزيمة الذي يبقى حصريا لـ أرسنال.

وقال بوسيتو في تصريحات لقناة TYC: "لقد قمت بتبديل قميصي مع صلاح، ذهبت له بعد المباراة وفوجئت بتواضعه رغم كل ما وصل إليه".

وأضاف "توقعت أنه لن يستجيب لطلبي بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها فريقه، لكنني ذهبت إلى غرفة تغيير ملابس ليفربول ووجدته شخص رائع للغاية".

وأتم "سأضع قميص صلاح في مكان مميز بمنزلي".

ويستعد ليفربول لملاقاة تشيلسي في كأس إنجلترا يوم الثلاثاء، قبل مواجهة بورنموث في أنفيلد ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وذلك قبل محاولة تفادي توديع دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه، حين يستضيف أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من المسابقة منتصف الأسبوع المقبل، بعد الخسارة بهدف في الذهاب.



































الكأس الذهبية لـ الدوري الإنجليزي بلا هزيمة ستبقى لدى فريق واحد فقط، وهو أرسنال. ليفربول يخسر لأول مرة في الدوري والسبب واتفورد.

واتفورد صعق ليفربول بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

هزيمة ليفربول هي الأولى له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. هزيمة لن تحرمه من تحقيق اللقب الذي لا يزال قريبا جدا جدا، فكتيبة يورجن كلوب تحتاج لـ 12 نقطة من كل المباريات المقبلة من أجل حسم لقب الدوري.

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