بعثة الزمالك تتجه إلى تونس استعدادا للترجي

الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 17:10

كتب : FilGoal

كارتيرون - بعثة الزمالك تتجه إلى تونس.. صور من الحساب الرسمي

توجهت بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة خلال الأسبوع الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور للاعبين وباتريس كارتيرون خلال تواجدهم في المطار قبل التوجه لاستقلال الطائرة.

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك - عودة أوباما استعدادا لـ الترجي.. وغياب عبد الغني وجمعة مرتضى: الزمالك سيشارك في البطولة العربية.. ووعد من شيكابالا مران الزمالك – انتظام أوباما وعبد الغني.. وتأهيل لـ عبد الله جمعة

وظهر محمود عبد الرحيم "جنش" وفرجاني ساسي ومصطفى فتحي ثلاثي الفريق الأول للفارس الأبيض وهم يرتدون أقنعة واقية، وذلك ضمن إجراءات الوقاية بعد انتشار فيروس كورونا.

ويقام لقاء الإياب بين الزمالك ومضيفه الترجي يوم الجمعة في التاسعة مساء على الملعب الأولمبي في رادس.

ويترأس بعثة الزمالك في تونس، أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

اقرأ أيضا

ماذا يحدث في كاف وهل يقضي أحمد آخر أيامه؟ اللائحة توضح ماذا يحدث في حال "غياب" الرئيس

اليابان تلمح إلى إمكانية تأجيل الأولمبياد

غريب: كلوب طلب ملفا لدراسة مشاركة صلاح معنا في الأولمبياد

المنتخب يعلنها: كهربا لن يتواجد في معسكر مارس

أمير مرتضى: جاهزون لـ"غل" الترجي

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا يوضح حالة المصابين قبل لقاء شيفيلد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعثة الزمالك تتجه إلى تونس استعدادا للترجي 15 دقيقة | إفريقيا
جوارديولا: سنحاول منافسة ليفربول في دوري الأبطال وكأس إنجلترا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليكيب: سان جيرمان يرفض مشاركة مبابي في الأولمبياد 29 دقيقة | أوروبا
الاتحاد الإنجليزي يدين أنشيلوتي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزيرة الرياضة الفرنسية: الجمهور قد لا يحضر مباراة باريس ودورتموند ساعة | دوري أبطال أوروبا
تيليجراف: الدوري الإنجليزي قد يُلعب بدون جماهير عوضا عن إلغائه ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار - حارس ليفربول يتحدث عن محاولة اقتناص 3 بطولات وفنون كلوب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي 2 رسميا – اتحاد الكرة يعلن اعتبار الزمالك مهزوما أمام الأهلي.. وعقوبة إضافية 3 مؤتمر فايلر: اللعب أمام جمهور الأهلي ممتع.. وهذا سبب استبعاد كهربا 4 مصدر مقرب من إكرامي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيعه لـ بيراميدز.. ومفاجأة في الأهلي
قد ينال إعجابك