بعثة الزمالك تتجه إلى تونس استعدادا للترجي

توجهت بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة خلال الأسبوع الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور للاعبين وباتريس كارتيرون خلال تواجدهم في المطار قبل التوجه لاستقلال الطائرة.

بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة متجهة إلى تونس لخوض مباراة الترجي التونسي. ✈️🇹🇳 pic.twitter.com/vjLfcmPB64 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 3, 2020

وظهر محمود عبد الرحيم "جنش" وفرجاني ساسي ومصطفى فتحي ثلاثي الفريق الأول للفارس الأبيض وهم يرتدون أقنعة واقية، وذلك ضمن إجراءات الوقاية بعد انتشار فيروس كورونا.

ويقام لقاء الإياب بين الزمالك ومضيفه الترجي يوم الجمعة في التاسعة مساء على الملعب الأولمبي في رادس.

ويترأس بعثة الزمالك في تونس، أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

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