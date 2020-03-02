النقاز: أنا محترف.. لن أغلق بابي أمام الأهلي

الإثنين، 02 مارس 2020 - 22:42

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

فتح حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق الباب أمام إمكانية انتقاله إلى صفوف الأهلي.

وقال النقاز عبر قناة أون تايم سبورتس "أنا لاعب محترف، لن أغلق بابي أمام أي ناد يريد التعاقد معي، شرف كبير لأي لاعب تمثيل الأهلي، فهو نادي عريق شأنه شأن الزمالك والترجي والنجم الساحلي".

وأكد اللاعب التونسي "لكن لا يوجد حتى الآن أي تواصل مع مسؤولي الأهلي"، مشيرا إلى أنه يتواصل باستمرار مع مواطنيه علي معلول وفرجاني ساسي، وكذلك زميله السابق محمود علاء مدافع الزمالك.

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وبشأن فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، رد حمدي النقاز "الملف الآن بيد المحامي الخاص بي، البعض تصور أنني رحلت بسبب الأموال، لكن راحة البال أهم".

ولفت حمدي النقاز إلى أنه يتابع فريقه السابق الزمالك، مضيفا أن شخصية لاعبي الأبيض القوية ظهرت بوضوح في مباراة الترجي، حيث نجح الفريق في قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف.

وأتم النقاز تصريحاته "الزمالك تنتظره مهمة صعبة إيابا في ملعب رادس، وأتمنى له التوفيق".

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