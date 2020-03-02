تقرير: كورونا تُقصي 3 دول من بطولة العام للجودو في المغرب

مازالت تبعات تفشي فيروس كورونا مستمرة وبسبب تفشيه قد يتم استبعاد ثلاث دول من المشاركة في بطولة العالم للجودو التي تقام في المغرب.

وذكر تقرير نشره موقع "اليوم 24" المغربي اليوم الإثنين أن الاتحاد الدولي ينوي استبعاد لاعبي الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا من البطولة التي تقام في المغرب.

وتقام بطولة العالم للجودو في 6 و7 و8 شهر مارس الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الاستبعاد جاء بسبب تفشي فيروس كورونا في تلك الدول بكثرة، خاصة أن البطولة ستقام بحضور 400 لاعب.

يذكر أن اللجنة الوطنية للقيادة المغربية أعلنت أمس الأحد احتمالية اتخاذ تدابير إضافية من بينها "تأجيل كافة الأحداث الرياضية"، وذلك بسبب فيروس الكورونا.

فكرة تأجيل الأحداث الرياضية لا تزال فكرة تدابير إضافية لكن لم تُطبق حتى الآن بشكل فعلي في المغرب.

اقرأ أيضا:

مصير مباراة الترجي والزمالك بعد اكتشاف أول حالة كورونا في تونس

استقالة السكرتير العام في كاف

مرتضى: لا أعرف كيف أحصل على مستحقات الزمالك

تفاصيل أول مران للأهلي في جنوب إفريقيا

موقف أوباما وعبد الغني من مواجهة الترجي

لن تصدق عدد المدربين في الدور الأول من الدوري المصري