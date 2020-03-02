تقرير: كورونا تُقصي 3 دول من بطولة العام للجودو في المغرب

الإثنين، 02 مارس 2020 - 22:36

كتب : FilGoal

علم المغرب

مازالت تبعات تفشي فيروس كورونا مستمرة وبسبب تفشيه قد يتم استبعاد ثلاث دول من المشاركة في بطولة العالم للجودو التي تقام في المغرب.

وذكر تقرير نشره موقع "اليوم 24" المغربي اليوم الإثنين أن الاتحاد الدولي ينوي استبعاد لاعبي الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا من البطولة التي تقام في المغرب.

وتقام بطولة العالم للجودو في 6 و7 و8 شهر مارس الجاري.

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وأشار التقرير إلى أن الاستبعاد جاء بسبب تفشي فيروس كورونا في تلك الدول بكثرة، خاصة أن البطولة ستقام بحضور 400 لاعب.

يذكر أن اللجنة الوطنية للقيادة المغربية أعلنت أمس الأحد احتمالية اتخاذ تدابير إضافية من بينها "تأجيل كافة الأحداث الرياضية"، وذلك بسبب فيروس الكورونا.

فكرة تأجيل الأحداث الرياضية لا تزال فكرة تدابير إضافية لكن لم تُطبق حتى الآن بشكل فعلي في المغرب.

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