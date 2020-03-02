الزمالك يتدرب الأربعاء على استاد المنزه

يخوض الزمالك مرانه الأول في تونس يوم الأربعاء المقبل على استاد المنزه قبل المباراة المنتظرة أمام الترجي.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحجز هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي بحجز ملعب المنزه مساء الأربعاء للتدريب الأول للفريق.

وسبق زادة بعثة الزمالك إلى تونس لتجهيز إجراءات الإقامة والتدريب للفريق.

وتسافر بعثة الزمالك مساء غد الثلاثاء لخوض مباراة الإياب أمام الترجي.

ومن المقرر أن يتدرب الزمالك مساء اليوم الإثنين بمقر النادي استعدادا للمباراة المقبلة.

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