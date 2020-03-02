سولشاير: خطأ دي خيا القاتل؟ كرة القدم مجنونة.. ومهاجم إيفرتون يستحق الإشادة

علق أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه حارسه دافيد دي خيا وتسبب في هدف بمباراة إيفرتون، مشيدا بمهاجم التوفيز.

وتعادل إيفرتون أمام ضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ لكل طرف على ملعب جوديسون بارك في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هذه هي كرة القدم. في بعض الأحيان تفعل لك أشياء مثل هذا. إنها مجنونة أحيانًا".

وأضاف "دي خيا بالطبع كان بطيئًا جدًا وهو يعرف ذلك. لكن هذا دومينيك كالفيرت-لوين، إنه يطارد كل شيء، يطارد ورقة في يوم عاصف، لذلك كان يستحق هدفًا على طريقة لعبه".

وعن هدف التعادل الذي سجله الوافد الجديد برونو فيرنانديز، أوضح "كان هدفًا جيدًا. تمريرة أولى بواسطة نيمانيا. برونو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، كان لديه بضع محاولات، لكن الهدف كان جيدًا".

وتابع النرويجي "أعتقد أنه يحاول دائمًا صناعة شيء ما أو تسجيل الأهداف أو خلق فرص. في بعض الأحيان يخطئ، وأحيانًا أخرى يسجل".

وأتم "التعادل هو ما يستحقه يونايتد وإيفرتون. لا يمكننا التفكير في جدول ترتيب الدوري أكثر من اللازم، علينا فقط التفكير في كل مباراة على حدة".

ويستعد مانشستر سيتي لكي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي، لكنه فقد أسبقية النقطتين على ولفرهامبتون الذي انتصر على توتنام هوتسبير في نفس التوقيت وبات متساويا في النقاط مع الشياطين الحمر.

فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز 11.

لتتكرر نتيجة الدور الأول بين الفريقين، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 أيضا.

الصدام كان الأول على الإطلاق بين المدربين، كارلو أنشيلوتي، وأولي جونار سولشاير.

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