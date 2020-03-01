المحمدي: راضون عما قدمناه ضد سيتي.. وأمامنا 11 نهائيا في الدوري

الأحد، 01 مارس 2020 - 21:03

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي - أستون فيلا

أبدى أحمد المحمدي لاعب مصر ونادي أستون فيلا رضاه عما قدمه الأخير ضد مانشستر سيتي يوم الأحد رغم خسارته بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال المحمدي، الذي شارك منذ بداية المباراة قبل أن يغادر ويشارك مواطنه محمود تريزيجيه، في تصريحات لقناة بي إن سبورتس:"كان بمقدورنا إدراك التعادل في الشوط الثاني".

وواصل "أتيحت لنا فرص للتسجيل ومنها كرة أنور الغازي في بداية المباراة. راضون عن الأداء، كنا نواجه فريق من الأفضل في العالم".

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وأضاف "الآن أمامنا 11 نهائيا سنلعبها في الدوري".

وأمام رفاق المحمدي وتريزيجيه مهمة صعبة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل وجود أستون فيلا في المركز 19.

وتتبقى لفيلا مواجهة ليستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون وليفربول ومانشستر يونايتد وكريستال بالاس وإيفرتون وأرسنال ووست هام يونايتد.

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