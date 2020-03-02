بيكيه: هذا أسوأ ريال مدريد أواجهه في ملعبه.. وراموس يرد: لا أمانع الفوز دائما بهذه الطريقة

الإثنين، 02 مارس 2020 - 10:42

كتب : FilGoal

ميسي - راموس - ريال مدريد - برشلونة

يشعر جيرار بيكيه مدافع برشلونة بإحباط شديد لخسارة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد بنتيجة 2-صفر في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال بيكيه بعد المباراة:"في الشوط الأول واجهت أسوأ ريال مدريد في برنابيو. أضعنا فرصة التفوق عليهم. كان علينا اللعب بشكل أفضل في الشوط الثاني، لكننا فقدنا كرات وفي المقابل ازدادت ثقتهم. لا أقول ذلك على سبيل النقد. لدينا جميعا مشكلات في أنديتنا".

وواصل "الخسارة في برنابيو مؤلمة، بسبب أهمية المباراة. لو فزنا كانت ستكون خطوة مهمة. علينا التركيز على التحسن، خاصة في أدائنا في الشوط الثاني".

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ورد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد على تصريحات مواطنه الإسباني قائلا للصحفيين:"أحترم رأي الجميع. لوددت الفوز بالكلاسيكو باللعب بهذا السوء في الشوط الأول كما يقول. الأسلوب كان مختلفا. في الشوط الأول تركنا الكرة وفي الشوط الثاني قررنا أن نضغط عاليا".

واستمر "لم يكونوا جاهزين بالشكل اللازم وبدأنا صناعة الفرص. حصلنا على ثلاث نقاط مهمة لكن أمامنا الكثير. علينا أن نواصل على نفس المنوال".

واستعاد رفاق راموس صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة الوصيف ليستمر الصراع الملتهب في البطولة.

ويستضيف برشلونة فريق ريال سوسييداد يوم السبت بينما يحل ريال مدريد ضيفا على ريال بيتيس يوم الأحد.

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