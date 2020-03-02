كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه برباعي أجنبي.. تعرف على مشوار الأبيض في إفريقيا

دعم فريق الزمالك لرجال كرة السلة صفوفه بخمس صفقات من أجل بطولة إفريقيا بينهم رباعي أجنبي.

وتنطلق بطولة إفريقيا لرجال السلة بنظامها الجديد في الفترة من 12 مارس إلى 31 مايو، بينما يستهل الزمالك مشواره يوم 21 من الشهر الجاري.

وتقام البطولة لأول مرة برعاية اتحاد السلة الأمريكي للمحترفين NBA بمشاركة 12 فريقا، والزمالك هو ممثل مصر الوحيد.

تدعيمات الفريق:

يضم الزمالك محترف إفريقي في قائمته هو مايك تايلور ويشارك معه بشكل طبيعي في مباريات الدوري ويحق له المشاركة ببطولة إفريقيا.

كما انتدب الزمالك 3 محترفين أجانب آخرين من أجل المشاركة فقط في بطولة إفريقيا.

ضم الزمالك، الأمريكي واين أرنولد لاعب سلا المغربي والذي سبق له اللعب للأهلي المصري، وحصد أرنولد لقب إفريقيا عامي 2016 و2017 مع فريقي الأهلي وسلا، كما حصد لقب أفضل لاعب في بطولة 2016.

كما دعم الزمالك صفوفه بالثنائي المحترف، ماكسي شامبا لاعب الكونغو الديمقراطية والذي حصد لقب بطولة 2017 مع فريق سلا رفقة أرنولد.

بينما كانت أخر تدعيمات الزمالك من المحترفين هو الإنجليزي من أصل غاني ماتيو براين.

وبعيدا عن المحترفين الأجانب نجح الزمالك في استعادة لاعبه مهاب ياسر للمشاركة في البطولة الإفريقية.

ويحق للزمالك قيد 16 لاعبا في القائمة الإفريقية على أن تضم قائمة المباراة 12 فقط.

مشوار الزمالك:

تم تقسيم الـ 12 فريقا على مجموعتين، يتأهل من كل مجموعة 4 أندية إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويقام دور المجموعات من 12 مارس وحتى 2 مايو المقبل، بينما الأدوار الإقصائية تستضيفها مدينة كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 26 مايو إلى 31 من الشهر نفسه.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى (مجموعة النيل) وتضم كل من: الزمالك - اتحاد المنستير (تونس) - فاب (الكاميرون) - ريفيرز هوبرز (نيجيريا) - فيروفيارو (موزمبيق) - باتريوتس (رواندا)

أما المجموعة الثانية فتسمى (مجموعة الصحراء) وتضم: سلا المغربي - المجمع البترولي الجزائري - آي إس دوانز السنغالي - آي إس بوليس مالي - بترو دي لواندا الأنجولي - جي إن بي سي من مدغشقر.

يلعب الزمالك مباريات دور المجموعات لحجز مقعده ضمن أول أربعة فرق للتأهل إلى ربع النهائي ومن ثم الانتقال للمرحلة النهائية في رواندا.

جدول الزمالك:

يستهل الزمالك مشواره يوم 21 مارس الجاري في تونس قبل أن يخوض الجولتين الثانية والثالثة في نيجيريا منتصف أبريل، ويختتم دور المجموعات في مصر نهاية أبريل وأول مايو.

وتأتي مباريات الفارس الأبيض كالآتي:

الزمالك × فاب الكاميروني (21 مارس الساعة 6:30 مساء) في تونس

الزمالك × باتريوتس الرواندي (18 أبريل الساعة 4 مساء) في نيجيريا

الزمالك × ريفيرز هوبرز النيجيري (19 أبريل الساعة 4 مساء) في نيجيريا

الزمالك × اتحاد المنستير التونسي (30 أبريل الساعة 9:30 مساء) في مصر

الزمالك × فيروفيارو الموزمبيقي (2 مايو الساعة 8 مساء) في مصر

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