أجويرو يعلن جاهزيته للدربي بعد الإصابة أمام أستون فيلا

أعلن سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي جاهزيته للمشاركة في دربي مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض للإصابة في مواجهة أستون فيلا ضمن نهائي كأس الرابطة.

وصرح أجويرو للصحفيين عقب المباراة: "أنا بخير، لقد كانت مجرد ركلة في ركبتي، لكنني بخير وجاهز للعب".

واضطر أجويرو للخروج من المباراة مصابا بعدما تدخل قوي وشارك جابرييل خيسوس بدلا منه في آخر 6 دقائق من المباراة.

وفاز سيتي بنهائي كأس الرابطة ضد أستون فيلا بنتيجة 2-1 يوم الأحد، ليكون اللقب السابع في تاريخه.

ويستعد مانشستر سيتي لكي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

صاحب الـ31 عاما شارك في 28 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل خلالها 22 هدفا وصنع 3 آخرين.

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