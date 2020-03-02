بعد خوض مباراتين في كأسين.. مدرب شباب ليفربول يرحل عن الفريق لتدريب بلاكبول

ترك نيل كريتشيلي مدرب فريق ليفربول تحت 23 عاما منصبه ليتولى تدريب فريق بلاكبول الإنجليزي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.

صاحب الـ41 عاما قضى 6 أعوام مع ليفربول وتولى تدريب الفريق الأول للحمر مرتين هذا الموسم في بطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كريتشيلي قاد ليفربول ضد أستون فيلا في كأس الرابطة هذا الموسم في ربع النهائي وخسر بنتيجة 5-0، كما أنه قاد ليفربول للفوز في مباراة الإعادة ضد فريق شروسبري تاون في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستكون مهمة تدريبه لفريق بلاكبول هي الأولى له مع فريق أول لكرة القدم.

وصرح أليكس إنجليثورب مدير أكاديمية ليفربول قائلا: "إنه يوم جيد وسيء لأكثر من سبب".

وواصل "خسارة شخص مثل نيل واحترافيته وموهبته هو شيء محبط، لكن في نفس الوقت نشعر بحماس وفرحة لحصوله على تلك الفرصة الرائعة".

بلاكبول يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدرجة الثالثة برصيد 44 نقطة بفارق 20 نقطة عن كوفنتري المتصدر، ويتبقى له في الموسم الجاري 11 مواجهة.

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