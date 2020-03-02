لاعب سيتي يشكر أستون فيلا

وجه فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي رسالة شكر للاعبي أستون فيلا بعد ما قدموه في المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين والتي فاز بها سيتي 2-1 وحقق اللقب.

وصنع صاحب الـ19 عاما هدف سيتي الأول الذي سجله سيرجيو أجويرو، كما بذل مجهودا كبيرا في وسط الملعب.

وقال فودين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علمت أنني سأشارك أساسيا في المباراة في اليوم السابق لها خلال التدريبات حينما كان يعمل المدرب على التكتيك الخاص بالمواجهة".

وأضاف "لم أكن أستطيع الانتظار، لقد كان يوما لا يصدق".

وأكمل "أريد أن أحيي لاعبي أستون فيلا على اللعب النظيف، لقد قدموا مباراة جيدة بالفعل".

وواصل "حينما ألعب، فكل دقيقة مهمة بالنسبة لي، لذلك أحاول أن أبذل قصارى جهدي، وأنا فخور للغاية بأدائي أمام أستون فيلا".

وأتم فودين "دائما ما أنظر إلى اللاعبين الكبار في الفريق مثل ديفيد سيلفا وكيفن دي بروين، ولذلك عندما أنضم إليهما يجب أن أستفيد بشكل أكبر".

وفاز سيتي بـ8 ألقاب تحت قيادة بيب جوارديولا، إذ توج بلقبين للدوري الإنجليزي، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين لكأس الدرع الخيرية بخلاف ألقاب كأس الرابطة الثلاثة.

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ألقاب بيب جوارديولا بشكل عام ارتفعت إلى 29 لقبا، بواقع 14 مع برشلونة الإسباني و7 مع بايرن ميونيخ الألماني، وأخيرا 8 بطولات مع مانشستر سيتي.

ثنائية مانشستر سيتي في شباك أستون فيلا سجلها سيرجيو أجويرو في الدقيقة 20، ورودريجو في الدقيقة 30، بينما سجل هدف الفيلانز الوحيد مبوانا ساماتا في الدقيقة 41.

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